Saneago abre processo seletivo com salário de até R$ 9 mil; veja como participar

A Saneago está com processo seletivo aberto para o preenchimento de cinco vagas para os cargos de Analista de Avaliação e/ou Alienação Patrimonial Imobiliária, com salários de até R$ 9 mil.

As oportunidades são para candidatos com nível superior com registro no órgão de classe e experiência em avaliação e/ou alienação patrimonial imobiliária. A carga horária é de 40 horas semanais e o candidato deve ter disponibilidade para viagem.

O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, contado a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado de Goiás, podendo ser prorrogado por igual período.

Participação no processo seletivo da Saneago

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas a partir do dia 3 de janeiro, até o dia 9 do mesmo mês. Os interessados devem enviar currículo e documentação exigida para o e-mail [email protected]

Segundo o edital, o processo seletivo é composto por avaliação curricular, entrevista e avaliação médica e psicológica. Por isso, os candidatos com experiência na área terão vantagem na pontuação.

Entre os requisitos para a contratação temporária estão:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter 18 anos;

Não estar aposentado do serviço público;

Não ser servidor da Administração Direta ou Indireta da União dos Estados, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, ressalvadas as acumulações de cargos/empregos previstos na Constituição Federal;

Não ter sido aposentado por invalidez;

Não ter sido aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade;

Estar em gozo dos direitos políticos e eleitorais;

Estar quite com o Serviço Militar (para os candidatos do sexo masculino);

Ter aptidão física e mental para o exercício das atividades;

Ter Carteira Nacional de Habilitação CNH categoria “B” definitiva;

Ter disponibilidade para viagens como condutor do veículo.

Leia a íntegra do edital aqui.