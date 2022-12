Equatorial assume distribuição de energia em Goiás na próxima semana

O Grupo Equatorial Energia anunciou, nesta quinta-feira (30/12), a conclusão da operação para assumir a distribuição de energia em Goiás. A troca do controle das operações da Enel Distribuição Goiás para a nova operadora está prevista para a próxima terça-feira (3/1).

O documento foi assinado pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima e, agora, com a conclusão da operação, se torna titular de 99,9% do capital social votante da CELG D. O valor total da transação é de R$ 1.513.129.51,11.

De acordo com a Companhia, o “preço de aquisição poderá ainda ser acrescido de uma parcela variável, em função de pagamentos e recebimentos de passivos e ativos contingentes, nos termos do Contrato de Compra e Venda, devendo, ainda, ser pago o endividamento da Companhia à Vendedora no valor, aproximado, de R$ 7,04 bilhões em prazo e condições pactuados”.

Mudança na distribuição de energia em Goiás

A transferência já havia sido aprovada no início deste mês pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O contrato de compra e venda prevê a reestruturação dos empréstimos existentes entre a Celg-D, a Enel e os outros agentes. Os valores devem ser pagos em até 12 meses após o fechamento da operação.

Quando a venda foi anunciada, o governador Ronaldo Caiado falou sobre a má prestação de serviço por parte da Enel Goiás. “Já fomos por demais penalizados, suportando a Enel em Goiás por cinco anos, o que atrasou a vida em nosso Estado, bem como a oferta de empregos e o desenvolvimento de Goiás”, criticou Caiado à época.

