Ex-sargento do Exército é preso após espancar companheira, em Planaltina

Um ex-sargento do Exército, de 30 anos, foi preso suspeito de espancar a companheira, de 26 anos, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A prisão foi efetuada na última quinta-feira (29/12).

De acordo com a Polícia Civil, a agressão aconteceu no dia 11 de dezembro, após uma briga em uma festa. No local, a discussão foi interrompida, mas ele a espancou quando chegaram em casa, como já era de costume.

A mulher recebeu diversos socos e chutes e, com as agressões, o ex-sargento chegou a quebrar a mandíbula dela, deixando-a desacordada. Posteriormente, ele ligou para o pai da mulher e disse para levá-la de lá. Ela ficou internada por alguns dias.

No dia seguinte às agressões, a mulher denunciou o caso à polícia e solicitou uma medida protetiva. Em relatos, a vítima contou que estava junto com o suspeito há um ano e tem um filho de três meses.

A mulher ainda detalhou que ela era agredida pelo homem sempre que brigavam ou ela o contrariava. A PC ainda detalhou que o homem demonstrou descrédito à polícia ao dizer que ele não seria punido pelos crimes.

Ex-sargento do Exército tentou fazer com que a vítima mudasse depoimento

Através das redes sociais, o homem teria entrado em contato com a mulher e enviado uma mensagem dizendo que ela ia “gastar com advogado”. Além disso, ele também tentou fazer com que ela alterasse os depoimentos e o beneficiasse.

Durante a investigação, a polícia descobriu que o homem possui vários registros policiais. Um deles é um caso de violência doméstica contra uma ex-companheira e outro de uma abordagem onde ele desacatou e quebrou o braço de um policial militar.

Agora, com o pedido de prisão preventiva, o Ministério Público entendeu que o ex-sargento também teria cometido os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e fraude processual.

A defesa do suspeito não foi localizada até a divulgação desta reportagem.