Padrasto é indiciado após morte de enteado que teve perna triturada em máquina agrícola

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) concluiu, nesta quinta-feira (29/12), as investigações da morte de um adolescente de 14 anos que operava uma máquina agrícola na zona rural de Alvorada do Norte. O padrasto do menino foi indiciado por homicídio culposo.

De acordo com a PCGO, o homem agiu com negligência ao deixar o adolescente operar a máquina que contava com nenhum mecanismo de segurança. O caso aconteceu no último dia 24 de dezembro.

Informações apontam que a família explora os recursos naturais da propriedade rural como forma de subsistência familiar. O adolescente ajudava nas tarefas do lar apenas nas horas vagas.

Relembre o caso

Em depoimento à polícia, o padrasto contou que estava fazendo roçagem e moagem de capim para fazer ração para o gado. O adolescente estava encarregado de pegar o capim cortado e colocar na máquina de moagem e, neste momento, acabou prendendo a perna no equipamento.

No acidente, o menino teve a perna triturada até a altura próxima a região da virilha, dilacerando também suas partes íntimas. O adolescente então foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu por choque hipovolêmico, quando há grande perda de sangue.

Agora, o inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário para as medidas legais cabíveis. O padrasto deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Leia também