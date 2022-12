Ano Novo: veja o funcionamento dos shoppings na Grande Goiânia durante o feriado

O último dia do ano de 2022 chegou e, por isso, os shoppings na Grande Goiânia terão horário de funcionamento diferenciado. Mas calma, pois ainda dá para aproveitar para fazer compras e garantir aquele look para a virada do ano. Confira!

Funcionamento de shoppings na Grande Goiânia no Ano Novo

Buriti Shopping

Neste sábado (31), o shopping funciona das 10h às 18h. Já no dia 1º de janeiro, as lojas estarão fechadas, funcionando apenas a praça de alimentação e lazer, das 11h às 20h.

Araguaia Shopping

No dia 1° de janeiro as lojas e quiosques estarão fechados, mas a praça de alimentação funciona das 12h às 22h.

Goiânia Shopping

O shopping funciona neste sábado (31) das 10h às 18h. No dia 1º de janeiro as lojas e quiosques estarão fechados, com funcionamento da área de alimentação e lazer das 10h às 22h30.

Flamboyant

No dia 31 de dezembro, o funcionamento é das 10h às 18h. No dia 1º a praça de alimentação estará aberta das 12h às 22h, mas as lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping Bougainville

No dia 1° de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechados, mas a praça de alimentação funciona das 12h às 20h.

Passeio das Águas

Neste sábado (31), o shopping funciona normalmente, entre 10h e 17h. Já no dia 1º de janeiro, todas as lojas e quiosques estarão fechados, entretanto, a praça de alimentação funciona das 12h às 22h.

Shopping Cerrado

No dia 1° de janeiro as lojas e quiosques estarão fechados, mas a praça de alimentação funciona das 11h às 22h.

Aparecida Shopping

Neste sábado (31), o funcionamento do shopping é das 10h às 16h. Já no dia 1º as lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação funciona das 11h às 22h.