Auxílio Brasil: divulgado calendário de pagamentos para 2023

Foi divulgado nesta sexta-feira (30/12), em Brasília, pelo Ministério da Cidadania, o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para 2023. A previsão é que os beneficiários comecem a receber a partir do dia 18 de janeiro. (Veja abaixo)

Para saber o dia certo que o benefício ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária basta observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), impresso no cartão do titular.

Para cada último dígito do NIS, existe um dia do mês correspondente. Os pagamentos são feitos na ordem de um a zero nos últimos dez dias úteis de cada mês. A exceção é dezembro, onde todos os pagamentos ocorrem até o dia 22.

Calendário do Auxílio Brasil

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. As datas definidas também são válidas para o pagamento do Auxílio Gás no próximo ano, sendo que o programa disponibiliza parcelas bimestralmente.

O pagamento fica disponível para saque no prazo de 120 dias a partir da data indicada no calendário. As datas definidas também se aplicam ao pagamento do Auxílio Gás do ano seguinte, que é oferecido em parcelas bimestrais.

Retrospectiva 2022: Relembre os acontecimentos que marcaram Goiás

De acordo com Ministério da Cidadania, em caso de dúvidas, o beneficiário pode procurar atendimento nos seguintes canais de comunicação: