Morre Papa emérito Bento XVI, aos 95 anos

Morreu neste sábado (31), último dia do ano de 2022, o papa emérito da Igreja Católica Apostólica Romana, Bento XVI, no Estado da Cidade do Vaticano. Ele foi o primeiro a renunciar em quase 600 anos de história da Igreja Católica.

No último dia 28 de dezembro, o Vaticano informou que o estado de saúde de Bento XVI havia se agravado por causa da idade avançada. Três dias depois, a sua morte foi confirmada. Ele faleceu em um antigo convento dentro dos jardins do Vaticano, onde vivia desde 2013, longe dos holofotes.

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Fé, Matteo Bruni, comunicou sobre a morte do sacerdote. “Com pesar informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 [horário local], no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações”, disse.

O velório do Papa emérito está previsto para segunda-feira (2), na Basílica de São Pedro. O funeral ocorrerá na quinta-feira (5), às 9h30 na Praça São Pedro, e deve ser presidido pelo Papa Francisco.

Lula lamenta morte

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou neste sábado (31) a morte do papa emérito Bento XVI. Nas redes sociais, o petista lembrou o encontro com o religioso em 2007.

Recebi com tristeza a notícia da morte do papa emérito Bento XVI. Tivemos a oportunidade de conversar na sua vinda ao Brasil em 2007 e no Vaticano, sobre seu compromisso com a fé e ensinamentos cristãos. Desejo conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre”, escreveu no Twitter.

Encontro do papa emérito Bento XVI e o ex-presidente Lula, em 2007. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Lula

Papa emérito Bento XVI

Nascido em 16 de abril de 1927, em Marktl am Inn, no estado da Baviera, na Alemanha, Joseph Ratzinger, exerceu o papado por oito anos. Entre 1946 a 1951 estudou na Escola Superior de Filosofia e Teologia de Frisinga e na Universidade de Munique, ambas na Alemanha. Em 1951 foi ordenado sacerdote e, em 1977, foi nomeado cardeal. Quatro anos depois, em 1981, foi prefeito da Congregação Para a Doutrina da Fé.

O papado de Ratzinger começou no dia 19 de abril de 2005, em sucessão a João Paulo 2º, que faleceu no dia 2 de abril. Ele então foi eleito pelos cardeais como 265º sucessor do apóstolo Pedro, fundador da Igreja Católica Apostólica Romana.

Oito anos depois, em fevereiro de 2013, o papa Bento XVI renunciou ao pontificado, se tornando o primeiro da história a renunciar ao cargo em 597 anos. Após sua decisão, ele recebeu o título de papa emérito.

O pontificado de Ratzinger ficou marcado pela forma como tratou casos de abuso sexual e o chamado escândalo Vatileaks. Durante sua renúncia, ele alegou problemas de saúde, porém os reais motivos nunca ficaram claros.

“O mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor quer do corpo quer do espírito; vigor este, que, nos últimos meses, foi diminuindo de tal modo em mim que tenho de reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado”, disse à época da renúncia.

Após renunciar, Ratzinger foi substituído pelo cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, que assume o cargo até os dias de hoje.