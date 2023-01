Concurso Banco do Brasil: Goiás tem 64 vagas abertas; veja como se inscrever

O Banco do Brasil está com concurso público aberto para o preenchimento de 6 mil vagas em todo o Brasil. Destas, 64 são para Goiás, com salário inicial de R$ 3.622,23. As oportunidades são para agente comercial e de tecnologia, com exigência de nível médio, com carga horária de 30 horas semanais.

Além do salário, o edital também prevê que os selecionados terão participação nos lucros e resultados, vale-transporte, auxílio-creche, auxílio-refeição/alimentação, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e a programas de educação e capacitação.

Inscrições concurso do Banco do Brasil

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até do dia 24 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio. A taxa é de R$ 50,00. Há possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico, membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea.

As vagas estão distribuídas em 48 municípios goianos, entre eles Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Goianira, Trindade, Silvânia, Inhumas, Mineiros, Formosa e Novo Gama. (Veja todas as cidades no edital)

O certame é composto por três etapas, sendo as primeiras prova objetiva e discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, que devem ser realizadas no dia 23 de abril. A terceira etapa são os procedimentos admissionais e perícia médica, de caráter eliminatório.

Entre os requisitos para participação estão: