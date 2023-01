Meia-tarifa no transporte coletivo chega a Aparecida no próximo sábado (7)

A partir do sábado (7/01), Aparecida de Goiânia se tornará a quinta cidade da região metropolitana a oferecer meia-tarifa no transporte coletivo. Com um custo de R$ 2,15, inicialmente o benefício estará disponível em cinco linhas alimentadoras do Terminal Vila Brasília. Posteriormente, a meia tarifa vai alcançar, também, os terminais Maranata, Araguaia, Veiga Jardim e Garavelo.

De acordo com o prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano (MDB), o benefício melhorará a mobilidade urbana do município, como também, a vida de quem utiliza o transporte coletivo. Além disso, ele destaca que a prefeitura da cidade já começa a pagar o subsídio no início deste ano, como forma de garantir o desconto para os usuários.

A meia-tarifa é um benefício social, de R$ 2,15, dado aos usuários das linhas alimentadoras que transportam a população dos bairros aos terminais da cidade. Atualmente, moradores do município pagam um valor de R$ 4,30 para utilizar o transporte coletivo na cidade. Com a execução do benefício, a partir de sábado aparecidenses pagarão a metade do valor da passagem para circular por Aparecida. A implantação da Meia-Tarifa deve beneficiar 32 linhas do município.

O lançamento oficial do benefício acontece nesta terça-feira (2) às 9h, na sede da Prefeitura de Aparecida.

Veja como funciona meia-tarifa do transporte coletivo

Com a implantação do benefício, Aparecida passa a ser a quinta cidade da região metropolitana de Goiânia a oferecer a meia-tarifa. O projeto piloto foi iniciado por Senador Canedo, em setembro deste ano. Em seguida, os municípios de Nerópolis, Goianira e Trindade implantaram a meia-tarifa.

Qualquer morador de Aparecida está apto a pagar R$ 2,15 na passagem de ônibus, no entanto, o benefício da meia-tarifa é exclusivo para circulação dentro da própria cidade. Em cenários onde o morador precisa se dirigir a outra cidade da região metropolitana, o mesmo terá que desembolsar a outra metade para fazer o percurso, sendo necessária a validação do Bilhete Único para acesso às linhas.

A prefeitura espera que, com o benefício, a população de Aparecida passe a utilizar mais o transporte coletivo, diminuindo assim o fluxo de carros na cidade.

Cronograma

A meia-tarifa de Aparecida será implantada por etapas, nos terminais. Veja como será: