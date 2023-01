Homem é preso após estuprar adolescente em milharal após festa de ano novo, em Itaguaru

Um homem, de 19 anos, foi preso em flagrante por estuprar uma adolescente em um milharal após uma festa de ano novo, em Itaguaru, cidade do interior de Goiás. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil (PC) nesta segunda-feira (2/1), mas o crime foi cometido na madrugada do dia 1º de janeiro.

Homem estupra adolescente após ela negar ficar com ele

De acordo com as investigações, o autor e a vítima estavam em uma festa de ano que acontecia no centro da cidade. Em determinado momento, o suspeito abordou a vítima e pediu para ‘ficar’ com ela, entretanto, ela negou.

Insatisfeito com a negativa, o homem ficou observando a vítima e aguardou até o momento que ela foi decidiu ir embora para casa. Durante o trajeto, se aproveitando que a adolescente estava sozinha, ele a pegou e levou para um milharal, onde cometeu os abusos.

No dia seguinte, a vítima procurou a delegacia para denunciar o crime, onde foram realizados todos os exames de corpo de delito, comprovando o crime. De imediato, após receber a notícia, a Polícia Civil empreendeu as diligências para localizar o suspeito, que acabou sendo preso no distrito de Uruíta.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante e demais formalidades, o autuado foi encaminhado à unidade prisional de Ituaçu, onde está à disposição da Justiça. Ele deve responder por estupro qualificado, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão.

