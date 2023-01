Mesmo sem aumento das alíquotas, IPVA fica 10% mais caro em Goiás

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ficou 10% mais caro para os contribuintes goianos neste ano de 2023. Por isso, mesmo sem o aumento das alíquotas, os motoristas vão sentir no bolso.

De acordo com a Secretaria da Economia, o cálculo do imposto é feito conforme o preço do veículo avaliado pela tabela Fipe, mais o valor da alíquota de acordo com a categoria de veículo.

O motivo do aumento no IPVA é a alta no valor da venda de carros usados. Em relação ao ano passado, segundo a Secretaria de Economia, o preço subiu 10%, o que agora será sentido pelos contribuintes. O preço dos carros usados começou a ser valorizado na pandemia, com a falta de peças para veículos novos.

Entretanto, caso o proprietário do veículo não concorde com o valor de venda no boleto, basta entrar em contato com a Secretaria da Economia para pedir revisão.

Veja os valores dos veículos para cálculo do IPVA

IPVA em Goiás

Em dezembro, o Governo de Goiás informou que não teria aumento das alíquotas, mantendo a mesma praticada há oito anos. Confira:

1,25% para ônibus, micro-ônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos utilizados no transporte coletivo de passageiros e de carga

para ônibus, micro-ônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos utilizados no transporte coletivo de passageiros e de carga 3% para motocicleta, ciclomotor, triciclo, motoneta e automóvel de passeio com potência até 100 cv (cavalos)

para motocicleta, ciclomotor, triciclo, motoneta e automóvel de passeio com potência até 100 cv (cavalos) 3,45% para veículos utilitários

para veículos utilitários 3,75% para veículo terrestre de passeio, veículo aéreo e aquático e demais veículos não especificados

Os boletos do IPVA 2023 já estão disponíveis e o pagamento poderá ser feito em até dez parcelas, exceto para veículos com placas terminadas em 1 e 2, que poderão parcelar em até nove vezes.

Além disso, os participantes do programa Nota Fiscal Goiana têm desconto de 5% a 10% no imposto dependendo do valor das compras feitas com a inclusão do CPF nas notas fiscais.