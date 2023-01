Aparecida abre 413 vagas para professores na Rede Municipal de Educação

A Prefeitura de Aparecida abriu, na manhã desta quarta-feira (4/01), as inscrições para suprir o déficit de 413 vagas para professores na Rede Municipal de Educação.

O processo seletivo acontece todo de forma online e seguirá aberto até às 23h59 do dia 16 de janeiro. Os interessados em participar poderão se inscrever no site da prefeitura. As inscrições são gratuitas.

As vagas disponíveis são para professores e agentes educativos. Com relação aos professorores, são 201 vagas para profissionais com formação em pedagogia; já os formados em Educação Física, o município está dispondo de 13 vagas. Os selecionados deverão cumprir carga horária de 30h semanais, em qualquer um dos turnos e receberão R$ 3.379,15 pelos serviços prestados.

Referente à função de agente educativo, são 199 vagas disponibilizadas. Estarão aptos a participar do processo quem comprovar escolaridade mínina em nível de Ensino Médio. Os profissionais escolhidos também cumprirão carga horária de 30h semanais e vão atuar nas Escolas Municipais ou nos CMEIs. O salário, nesta categoria, é de R$2.072,47.

Processo seletivo de vagas para professores acontece de forma online

O processo seletivo para profissionais da educação municipal em Aparecida acontecerá por meio da plataforma digital da prefeitura da cidade. Para acessar, clique aqui.

O interessado deverá acessar o site, preencher os formulários disponibilizados e anexar documentos exigidos no processo. O critério para seleção passa pela análise curricular, formação acadêmica, cursos complementares e também o tempo de experiência profissional.

O edital pode ser acessado no Diário Oficial Eletrônico de Aparecida e mais informações sobre o processo podem ser obtidas através do telefone (62) 3545-5949, que atende das 08h às 11h30 e 13h às 17h.