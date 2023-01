Equatorial Energia planeja criar novas linhas de distribuição e subestações, em Goiás

A Equatorial Energia assumiu, nesta terça-feira (3/1), a distribuição de energia em Goiás e planeja criar novas linhas de distribuição e subestações, para a melhoria da qualidade e redução de interrupções de fornecimento de energia.

A companhia apresentou um plano de ações que devem ser desempenhadas em Goiás. Foi exposto um plano de 100 dias para atendimento aos 237 municípios da área de concessão, que abrigam 3,3 milhões de unidades consumidoras.

De acordo com o presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme, o principal desafio em Goiás é a sobrecarga das transformadoras, pois 44% das unidades estão desta forma. “Precisamos eliminar essa sobrecarga, quer seja por meio da construção de novas subestações, quer seja pela criação de novos pontos de suprimento de energia.”

Economia: Produção de petróleo no país registra queda em novembro, diz ANP

Pelo acordo estabelecido com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Equatorial terá três anos sem risco de caducidade do contrato. A Agência aprovou, ainda, a fiscalização apenas com o caráter orientativo no primeiro ano da assinatura do aditivo ao contrato de concessão.

Plano de ação

Na primeira etapa do plano está prevista a melhoria do padrão tecnológico das redes de distribuição e investimento em automação de redes e subestações. A projeção é que sejam criadas três novas subestações, três novas linhas de subtransmissão (46,7 quilômetros), 9,6 mil novas ligações de baixa e média tensão e 98,5 mil, de baixa tensão.

Dentre as principais obras, estão a construção de subestações Riviera e Aparecida; Barro Alto–Goianésia; Anhanguera–Real, e ampliação das subestações Goianésia, Anápolis Universitário, Atlântico, Bom Jardim, Araçu, Jundiaí e Goianira.

Outros destaques vão para o projeto JK-Jataí, que beneficia os municípios de Jataí, Rio Verde, Chapadão do Céu, Montividiu, e a linha de distribuição Pireneus-Daia. Outros projetos também estão previstos para atender Goiânia, Aparecida e Senador Canedo.

Além disso, o consumidor também terá à disposição canal direto de WhatsApp, agências e aplicativo, além de site e call center.

Equatorial Energia

O Grupo Equatorial Energia atua em seis concessionárias, nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul e Amapá, atendendo cerca de 10 milhões de clientes nessas regiões.

Atualmente, a empresa é a 3ª maior do grupo de distribuição do país em número de clientes. Entretanto, algumas distribuidoras estão no ranking da Aneel de piores desempenho.

Em junho deste ano, o Ministério Público Federal no Pará denunciou a empresa por crime ambiental e fraude, por construir três redes de energia ilegais dentro de terra indígena. A empresa afirmou que está colaborando para o desligamento das instalações e que não compactua com as violações ambientais.