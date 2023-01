Educação de Goiás reabre período de matrículas escolares para ano letivo de 2023

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) reabre, no próximo sábado (7/1), um novo período de matrículas escolares para o ano de 2023. O objetivo é atender estudantes que perderam o prazo ou não confirmaram interesse na vaga disponibilizada.

As novas solicitações podem ser registradas até o dia 15 de janeiro, através do site de matrículas. Para isso é preciso é preciso informar o nome completo do estudante, a data de nascimento, o CPF do aluno ou responsável, endereço, telefone para contato e a série e turno que deseja se matricular.

Para a solicitação da matrícula ainda é preciso indicar três opções de instituições de ensino onde deseja concorrer a vaga. Desta forma, o sistema alocará o aluno conforme as preferências e número de vagas nas escolas indicadas. Caso não seja possível atender o estudante em nenhuma das opções escolhidas, a vaga pode ser disponibilizada em uma escola estadual próxima à primeira opção do aluno.

Transferências

A partir do dia 7 de janeiro, também será aberto o período para solicitação de transferência, que pode ser feita na escola onde o aluno está matriculado. Para isso, é preciso indicar três opções de instituições onde deseja concorrer a vaga. Assim como as solicitações de matrículas, a transferência também estará sujeita à disponibilidade de vagas nas escolas indicadas.

Confirmação e efetivação matrículas escolares

A partir do dia 23 de janeiro será aberto o período de consulta onde a vaga foi disponibilizada e, para isso, basta acessar o site de matrículas. Posteriormente, o responsável pelo estudante deve comparecer à unidade escolar para confirmar a matrícula. O período segue aberto até o dia 27 de janeiro e é preciso apresentar os documentos pessoais do aluno e comprovantes de endereço e escolaridade.