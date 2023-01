Alunos beneficiários do Probem devem renovar bolsa até o dia 31 de janeiro

Os estudantes beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem), do Governo de Goiás e da Organização das Voluntária de Goiás (OVG), tem até o dia 31 de janeiro para renovarem suas bolsas.

O procedimento é todo feito online através do site www.ovg.org.br/probem. Nele, os interessados deverão atualizar o seu cadastro, de acordo com os dados solicitados pelo sistema. Vale ressaltar que, a renovação é um dos requisitos obrigatórios para permanência do bolsista no quadro de beneficiários deste semestre (2023/1).

O processo se passa em três etapas: atualização de dados, envio eletrônico de documentos e preenchimento da pesquisa de satisfação. Após isso, o estudante beneficiário do Probem poderá imprimir o comprovante que atesta a renovação da bolsa.

Em caso de dúvidas, o bolsista, que mora na capital, deve entrar em contato com a Central de Relacionamento do ProBem pelo telefone (62) 3201 9351. Para os estudantes que moram no interior, ligue 0800 062 9413 ou contate através do WhastApp (62) 9 9641 6090.

Probem beneficia mais de 12,5 mil estudantes em Goiás

O Probem é um programa do governo do estado, em parceria com a OVG, que busca diminuir as desigualdades sociais através do acesso ao ensino superior, além de promover mão de obra qualificada em Goiás.

Atualmente, o programa beneficia 12.736 universitários no estado, no entanto, a expectativa é que esse número atinja 14 mil após o próximo seletivo, que tem início no dia 16 de janeiro.

O Probem disponibiliza bolsas parciais, com até 50% do valor das mensalidades; e integrais, que podem chegar a 100% do valor da mensalidade, limitado a R$ 1.500. Com relação aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia, os limites maiores: R$ 2.900 para o benefício parcial, e R$ 5.800 para o benefício integral.

O programa busca atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e que não tenham condições de manter as mensalidades de um ensino superior. Com o apoio do governo e da OVG, milhares de jovens goianos podem sonhar com um futuro melhor, destaca a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado.