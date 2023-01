Estudantes têm até 30 de abril para fazer cadastro e recadastro no Passe Livre

Começa na próxima segunda-feira (9/1) o prazo para o cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil para o ano letivo de 2023. Os estudantes terão até o dia 30 de abril para fazer as solicitações.

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), os estudantes de Goiânia e Região metropolitana vão receber novos cartões já adaptados às melhorias implementadas no sistema dessas localidades. O cartão anterior deixou de funcionar no último dia 31 de dezembro.

O procedimento pode ser feito pelo site da Juventude. Posteriormente, o estudante poderá retirar o cartão em uma unidade do Vapt Vupt em até 15 dias após a aprovação da solicitação, que deve ser informada por e-mail. É preciso agendar atendimento no site do Vapt Vupt.

Em Anápolis, os estudantes devem procurar a instituição de ensino. Já os novatos precisam comparecer na empresa de Mobilidade Urbana do município (Urban), em posse dos documentos pessoais. A retirada pode ser feita sete dias após a solicitação, no terminal urbano da cidade. Para ativar o benefício também é preciso agendar atendimento no Vapt Vupt.

Já os alunos da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Universidade Estadual de Goiás (UEG) terão o benefício renovados de forma automática, visto que o ano letivo de 2022 ainda não foi concluído. A data e local de retirada serão informados por e-mail a partir do dia 10 de janeiro. Apenas os novos alunos precisam fazer o cadastro para usufruir do benefício.

Mudanças no Passe Livre Estudantil

A partir de agora, os repasses feito pelo Estado às empresas do transporte serão na modalidade pós-pago, dando mais agilidade ao programa. Entretanto, a medida não é válida para Anápolis. Todos os estudantes receberão novos cartões.

O benefício fornece até 48 viagens mensais para ida e volta da instituição de ensino, conforme o calendário letivo de cada instituição. O saldo é não cumulativo e, caso o estudante não utilize todos os créditos, no mês seguinte é depositada apenas a diferença para completar 48 viagens.

A cobertura abrange os municípios de Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.