Sobe para 45 número de escolas em tempo integral em Goiânia; veja locais

A Secretaria Municipal de Educação (SME) ampliou o número de escolas em tempo integral em Goiânia para o ano letivo de 2023. Antes, a quantidade era de 35 espalhadas por diversos bairros, mas passou para 45.

As pré-matrículas para novatos do ensino fundamental estão abertas. Para fazer a solicitação, os pais e responsáveis devem acessar o site da SME e a clicar na aba ‘e-matrícula’. A próxima fase acontece a partir do dia 12 de janeiro, com solicitação de vagas para Cmeis e CEis.

Neste ano, 25.067 vagas estão disponíveis para a educação municipal, sendo 10.091 para o ensino fundamental e 14.976 para a educação infantil.

De acordo com a SME, nas unidades escolares há o desenvolvimento do Núcleo Comum em articulação com o Núcleo Diversificado, que propõe o cumprimento de áreas como Matemática, Língua Portuguesa, Educação Física, Ciências, História, Geografia e Arte, no Núcleo Comum, e Letramento, Numeramento, Práticas de Leitura e Escrita, Estudos Matemáticos, Tutoria e Higiene e Alimentação, no Núcleo Diversificado.

Escolas em tempo integral em Goiânia

As escolas municipais em tempo integral estão espalhadas por diversos bairros de Goiânia, como Vila Nova Canaã, Vila Clemente, Parque das Laranjeiras, Jardim Novo Mundo, Vila Isaura, Setor Pedro Ludovico, Setor Sudoeste, Jardim América e outros.

