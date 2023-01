Anvisa aprova uso de medicamento contra diabetes para tratamento de obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso de um medicamento contra diabetes para tratamento da obesidade. A aprovação trouxe um pouco mais de esperança para as pessoas que buscam perder peso.

O medicamento é a semaglutida, que já era utilizada para tratamento do diabetes tipo 2, e agora poderá ser usada no tratamento de obesidade, na forma injetável.

Contudo, a dosagem é diferente. Para controlar a glicose, a semaglutida aplicada é de 0,5 miligrama a 1 miligrama. Já para a redução de peso, o indicado é 2,4 miligramas.

Os médicos tem visto a semaglutida como um avanço significativo no tratamento de obesidade. Isso porque outros medicamentos para perda de peso reduz, no máximo, 10% do peso corporal. A semaglutida, por sua vez, pode reduzir mais de 15%.

Vale ressaltar que a medicação é indicada para pessoas que precisam reduzir mais de 5% do peso corporal. Para reduções inferiores à 5%, o apropriado é a mudança de hábito alimentar.

Como funciona a semaglutida

A ação do remédio se dá, primeiramente, no cérebro, em uma região chamada hipotálamo, que dá a percepção de saciedade. Dessa forma, o paciente se sente menos fome e, como consequência, come menos.

De acordo com a endocrinologista do Hospital Universitário de Brasília (HUB) Monalisa Azevedo, o medicamente produz substâncias que age no sistema nervoso central, o que diminui o apetite.

Custo do medicamento

Apesar da noticia animadora sobre a aprovação do medicamento, ele ainda não é comercializado no Brasil, por isso não é possível dizer quanto custaria um tratamento com a substância.

No entanto, os médicos estimam que o tratamento acessível não deve ser acessível, posto que, para o tratamento de diabetes, a semaglutida é encontrada com preços que variam entre R$ 800 e R$ 1 mil, preço de um tratamento mensal.

as doses para tratamento da obesidade são maiores que as doses para o controle do diabetes, que já tem um custo elevado. Então a expectativa é que o custo será mais alto”, disse Azevedo.