Inscrições para concurso da Semad terminam neste domingo (8)

Termina neste domingo (8/1) o prazo para inscrição no concurso da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). São 98 vagas disponibilizadas, para os cargos de técnico ambiental e analista ambiental.

De acordo com a pasta, serão oferecidas 35 vagas para técnico ambiental e 63 oportunidades para analista ambiental, com reserva de 5% para pessoas com deficiência.

Os admitidos para a vaga de técnico ambiental deverão receber uma remuneração de R$ 4.020,09. Já os analistas, esse valor é um pouco maior, com salário de R$ 5.576,26.

Além disso, a carga horária é de 40 horas por semana para ambos os cargos. O colaborador terá direito, ainda, a um descanso semanal mínimo de 24 horas consecutivas.

Veja como se inscrever no concurso da Semad

Para se inscrever, os interessados deverão desembolsar entre R$ 100 e R$ 120, dependendo do cargo pretendido. As inscrições podem ser feitas através do site www.ibfc.org.br, até as 23 horas do dia 8 de janeiro. Por ser domingo, os boletos poderão ser quitados até a segunda-feira (9/1).

Com relação ao cargo de analista ambiental, a prova está prevista para acontecer no dia 5 de março e o de técnico ambiental, no dia 12 do mesmo mês. As questões das provas serão divididas entre objetivas e discursivas. A banca organizadora do concurso é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Para mais informações, os candidatos podem acessar o edital na íntegra, no site da banca organizadora (www.ibfc.org.br) e no portal da Escola de Governo (www.escoladegoverno.go.gov.br).