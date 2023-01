Reconstrução da Casa do Idoso, em Goiânia, terá investimento de mais de R$ 10 mi

A Casa do Idoso, na Vila Mutirão, em Goiânia, será reconstruída. O investimento previsto é de mais de R$ 10,9 milhões e levará mais dignidade às pessoas atendidas pela casa.

O projeto arquitetônico foi desenvolvido pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), em parceria com a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) e deve contar com uma estrutura moderna e com total acessibilidade aos idosos atendidos.

O local será transformado em um complexo com 24 unidades habitacionais e um centro comunitário, que vai dispôr de espaços para convivência e ambientes para práticas de lazer e de promoção à saúde.

Além disso, a Casa do Idoso contará com uma sala de enfermagem, sala de atendimento psicológico e de assistente social, refeitório e salão de festas; sala de artesanato e de terapia ocupacional; espaço de atividades físicas, como pilates e RPG, e apoio para reabilitação fisioterápica e piscina para aulas de hidroginástica.

Os moradores ainda poderão ter contato direto com a natureza nos espaços abertos, com passarelas cobertas, o que deve dar a sensação de pertencimento e laços com a comunidade.

“Toda a infraestrutura está norteada pelas normas de acessibilidade e de moradia digna, garantindo qualidade de vida e cidadania”, disse o presidente da Goinfra, Lucas Vissotto.

Edital para reconstrução da Casa do Idoso

A Casa do Idoso é uma instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Construída em 1980, a casa contava com uma estrutura bastante simples, feita com placas de concreto, espaços pequenos e sem acessibilidade.

Com o novo projeto, a unidade deve contar com um espaço moderno e mais confortável aos moradores. De acordo com Vissotto, “a população da terceira idade requer atenção especial, principalmente no âmbito da saúde, lazer, edificações seguras e agradáveis”.

Para isso, o Governo de Goiás lançou um edital para que empresas interessadas se inscrevam para participar da concorrência para a reconstrução da Casa do Idoso.

O edital e os anexos estão disponíveis no site da Goinfra, na aba Licitações e no Portal de Licitações e a abertura da concorrência para as empresas interessadas acontece no dia 6 de fevereiro.