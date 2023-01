“Agiremos com rigor”, diz Lira sobre atos antidemocráticos no Congresso Nacional

O Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), se manifestou no Twitter sobre atos antidemocráticos no Congresso Nacional.

Em postagem, ele destacou que a democracia pressupõe “alternância de poder” e divergência de ideias e que o regime democrático não admite “cenas deprimentes”que o Brasil vê neste domingo (8/1).

Ataques em Brasília: Lula decreta intervenção federal no Distrito Federal após atos antidemocráticos

De acordo com Lira, o governo agirá com rigor para preservar a liberdade, democracia e a constituição. Além disso, ele disse que “os Três Poderes estão mais unidos do que nunca a favor da democracia”.

O presidente da Câmara ainda destacou que, os responsáveis envolvidos nos atos antidemocráticos em Brasília, serão identificados e punidos, conforme a lei.

Entenda os atos antidemocráticos em Brasília

Manifestantes radicais furaram um bloqueio de segurança, instalado na Esplanada dos Ministérios, na tarde deste domingo (8), e invadiram o Congresso Nacional, em Brasília.

O grupo radical conseguiu invadir o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, com registros de depedração nas sedes dos três Poderes.

Os atos antidemocráticos acontecem uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Conforme apurado pelo Estadão, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiram radicalizar o discurso, indo até a Esplanada dos Ministérios, pedir a prisão do presidente Lula, intervenção militar e a volta de Bolsonaro ao poder.

Lula, que se encontra em Araraquara, interior de São Paulo, fez um pronunciamento sobre a situação em Brasília e decretou intervenção federal no DF.

“Não há precedentes o que essa gente fez. Vocês nunca viram um partido ou movimento de esquerda invadir o Congresso. […] Quem participou deve ser punido. […] Vamos buscar saber quem financiou isso, quem pagava estadia, quem pagava churrasco todos os dias.”, disse o mandatário brasileiro.

Há, também, questionamentos sobre a ação do governo do DF para que o cenário visto em Brasília fosse evitado.