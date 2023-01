Goiás mandará forças policiais para ajudar a conter protestos no DF

O Estado de Goiás mandará forças policiais para ajudar a conter os protestos em Brasília, no Distrito Federal (DF). Além disso, outros estados como Bahia, Piauí, Ceará e Paraíba, também enviarão reforços militares para a capital federal.

A expectativa é que as forças policiais goianas cheguem à capital federal na manhã desta segunda-feira (9). O envio foi acordado com o Governador do DF, Ibaneis Rocha.

A decisão foi tomada depois que o presidente da República, Lula (PT), decretou intervenção federal na segurança do DF. Manifestantes de extrema direita invadiram as sedes dos três poderes na capital federal e quebraram portas, móveis, vidros e obras de arte, deixando tudo destruído no Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Forças policiais de outros estados também serão enviadas ao DF

Nas redes sociais, o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), determinou o envio de forças policiais ao DF. “Enviaremos alguns homens do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Piauí para ajudar o Governo Federal a estabelecer a ordem democrática no Distrito Federal. Outros Estados também estão se somando nesse esforço federativo para defender a Democracia Brasileira.”, escreveu.

Elmano Freitas (PT), governador do Ceará, também já afirmou que serão enviados 70 policiais para auxiliar nos trabalhos na capital federal. “Informo que determinei o envio de 70 PMs cearenses para auxiliar nos trabalhos de restabelecimento da ordem no Distrito Federal. O pedido de apoio foi feito pelo Governo Federal aos estados após manifestação dos governadores.”, disse.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também repudiou as manifestações da extrema direita em Brasília. “Nós, aqui na Bahia, repudiamos os atos terroristas e nos colocamos à disposição para o envio de efetivo que ajude na retomada dos prédios públicos e garantia do estado democrático de direito.”, escreveu nas redes.