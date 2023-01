‘Inadmissível, inaceitável e condenável’, diz Caiado sobre atos em Brasília

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), se manifestou nas redes sociais, após a invasão das sedes do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, em Brasília (DF), por grupo de extremistas na tarde deste domingo (8/1).

Caiado disse que a atitude é antidemocrática e que a democracia não pode ser colocada à prova pelos descontentes com o resultado eleitoral. Ele condenou os atos e afirmou que tudo é “absolutamente inadmissível, inaceitável e condenável sob todos os aspectos.”.

O chefe do executivo goiano também decidiu mandar policiais para ajudar na segurança do Distrito Federal. A expectativa é que as tropas cheguem à capital federal na manhã desta segunda-feira (9).

Em nota, Ronaldo Caiado fala sobre atos em Brasília

O que aconteceu hoje em Brasília é a tentativa da barbárie se sobrepor às nossas instituições democráticas. Algo absolutamente inadmissível, inaceitável e condenável sob todos os aspectos. Temos que ser intransigentes na defesa da nossa democracia. A democracia não pode ser posta à prova a cada resultado eleitoral, por aqueles descontentes com o resultado das urnas. Já venci e já perdi eleições e nunca, em nenhuma hipótese, aventei a possibilidade de questionar qualquer resultado. É importante repetir: não existe a mínima justificativa para estes atos antidemocráticos. Não podem ser considerados patriotas aqueles que atentam contra o estado democrático de direito e se voltam contra sua própria Nação. A democracia é soberana e deve ser defendida e respeitada.

