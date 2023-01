Inmet quer participar de construção de elevador que liga Terra ao espaço

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manifestou interesse à NASA, agência espacial norte-americana, em participar do projeto de construção de um elevador espacial, que liga a Terra ao espaço.

A ideia que, à princípio, parece inviável, pode começar a se tornar realidade a partir de 2045. O elevador espacial deve aproveitar a força centrífuga da rotação da Terra para manter um cabo de 100 mil quilômetros esticado até o espaço.

O Inmet inclusive já fez um pedido à Nasa e à empresa japonesa Obayashi, de participar do empreendimento. A China também mantém pesquisas, com o objetivo de construir algo do tipo.

De acordo com o Inmet, participar de um projeto dessa magnitude daria, ao Brasil, “um grande salto” econômico, social e tecnológico.

Entenda a estrutura do elevador espacial

O elevador espacial funcionará como uma espécie de teleférico vertical, ligado a um cabo sob tensão. Com o movimento de rotação da Terra, ele se manteria esticado de forma semelhante à uma pedra amarrada a uma linha e girá-la.

“Os estudos mais avançados sobre o tema defendem a instalação de uma estação base na superfície terrestre, onde o cabo ficaria preso e se estenderia até 100 mil quilômetros (km) de altitude”, disse o Inmet, em nota.

Ainda de acordo com o instituto, a estação seria chamada de âncora e, provavelmente, será instalada no Atlântico Sul, em alto mar, próximo à linha do Equador, onde não há registros de tempestades e raios.

Além disso, durante o percurso de 100 mil quilômetros, o elevador poderá fazer paradas estratégicas nas órbitas da Terra. Inclusive pensam ainda em instalar outras estações ao longo do cabo, para inúmeras finalidades.

Foguetes e naves espaciais poderiam ser lançados dessas estações, aproveitando a estrutura. No entanto, para suportar tamanho peso, o material utilizado deve ser bem resistente.

O monocristal de grafeno, por exemplo, tem se mostrado um material viável, posto que é cerca de 100 vezes mais forte que o aço, com capacidade para suportar temperaturas extremas, ventos fortes, radiação e meteoritos.

Por que construir um elevador espacial?

São muitas as vantagens em se ter um elevador que liga a Terra ao espaço e, dentre elas, está a redução do custo de envio de cargas úteis para o espaço; a possibilidade de transporte diário e em quantidade ilimitada de qualquer material ao espaço e a criação de novas estações espaciais.

Além disso, facilitaria o lançamento de estruturas frágeis, como satélites de energia solar para o fornecimento de energia limpa e renovável; pontos “insuperáveis” de observação da Terra para aplicações militares e de inteligência; e avanços nas áreas de telecomunicações, meteorologia e meio ambiente.

No caso brasileiro, a atuação do Inmet no projeto possibilitaria o país enviar novos satélites meteorológicos ao espaço, o que ampliaria a capacidade de monitoramento da atmosfera. O Brasil teria, também, uma melhor cobertura de áreas remotas sobre oceanos e continentes, favorecendo o desenvolvimento da agricultura brasileira.