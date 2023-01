Manifestantes furam bloqueio policial e invadem Congresso Nacional

Manifestantes furaram na tarde deste domingo (8/1), um bloqueio feito pela Polícia Militar (PM) na Esplanada dos Ministérios e invadiram o prédio do Congresso Nacional. A polícia ainda tenta dispersar os manifestantes, que protestam contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pela imagem, é possível ver os manifestantes, em ato antidemocrático, na parte de cima do Congresso, perto das cúpulas da Câmara e do Senado.

A PM tentou dispersar os manifestantes que furaram o bloqueio, no entanto, eles furaram o bloqueio e adentraram a área. Há registros, também, de depredação nas sedes dos três Poderes pelos radicais. Os manifestantes conseguiram invadir o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

Conforme apurado pelo Estadão, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiram radicalizar o discurso, indo até a Esplanada dos Ministérios, pedir a prisão do presidente Lula, intervenção militar e a volta de Bolsonaro ao poder.

Gleisi Hoffmann disse que governo do DF foi irresponsável sobre invasão do Congresso Nacional

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann, em publicação no Twitter, criticou a ação do Governo do Distrito Federal contra os atos antidemocráticos vistos neste domingo, em Brasília.

Governo do DF foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional. É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 8, 2023

O deputado Federal André Janones (Avante-MG) também publicou no Twitter sobre as manifestações em Brasília. De acordo com ele, policiais chegaram a deixar as barreiras para comprar água de côco. O entendimento é que o Governo do DF não agiu para que o cenário visto em Brasília fosse evitado.