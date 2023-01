Carnaval dos Amigos volta a formato tradicional e terá 5 blocos

O Carnaval dos Amigos está de volta a Goiânia em 2023, e terá seu formato tradicional. Assim, acontecerá no dia 11 de fevereiro, juntando cinco blocos. O evento terá concentração a partir de meio-dia nos blocos e às 18h os foliões seguem para a Avenida 85 com grande show.

O Carnaval dos Amigos 2023 irá reunir em Goiânia os seguintes blocos: Bloco dos Amigos, Bloco Café Nice, Pedacinho do Xéu, CarnaRock e Blokinho Aê.

A expectativa para esse ano, segundo o organizador do pré-carnaval, Fernando Jorge, é reunir mais de 100 mil pessoas na Avenida 85. “Estamos felizes em poder voltar ao formato original do Carnaval dos Amigos e estamos organizando uma grande festa. Alguns blocos já anunciaram suas atrações e venda dos ingressos. Teremos atrações para agradar a todos os públicos com muito samba, marchinhas e até mesmo Rock’n Roll”, destaca.

Como funciona

No sábado, dia 11 de fevereiro, os blocos oficiais do Carnaval dos Amigos 2023, espalhados pelo Setor Bueno, Marista e Oeste, montam uma estrutura oferecendo serviço de open-bar completo, comidas à vontade, shows artísticos e djs.

Além disso, por volta de 18h, todos os blocos encerram seus serviços e, com roteiro pré-definido, saem em direção à estrutura montada na Avenida 85. Dessa maneira, o local terá estrutura para os blocos oficiais e outra área destinada às tradicionais “pipocas”.

História

A folia que está no calendário oficial de eventos da capital goiana chega a sua 21ª edição, e é inspirado nos carnavais tradicionais de cidades como Rio de Janeiro, Recife e Olinda.

O Carnaval dos Amigos foi criado pelo advogado Rener Bilac que, com um grupo de amigos, decidiu se reunir em um sábado antes do carnaval, passar a tarde em um bar e depois seguir em direção ao Parque Vaca Brava, com direito a fantasias e banda de música. Foi aí que nasceu o Bloco dos Amigos em 2003. Depois disso, novos blocos foram surgindo e o evento foi crescendo e conquistando os goianienses.

Desde então, as pessoas se reúnem nos blocos que têm início simultaneamente em diversos locais. Posteriormente, por volta das 18h, todos saem às ruas, se encontram e seguem juntos para a última parte do evento com um show gratuito aberto ao público.

Serviço: Carnaval dos Amigos 2023 – Goiânia

Quando: 11 de fevereiro

Onde: De 12 às 18h nos blocos | A partir de 18h, concentração na Av. 85

Informações: @carnavalldosamigos