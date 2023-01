“Fogem à regra”, diz Bolsonaro ao repudiar atos violentos em Brasília

“Fogem à regra” foi o termo usado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no Twitter, ao se referir aos atos violentos em Brasília, vistos na tarde deste domingo (8/1), promovidos por seus apoiadores.

“Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra”, disse ele em publicação no Twitter.

O ex-mandatário brasileiro ainda buscou reafirmar sua posição ao longo de seu governo, como “dentro das quatro linhas da constituição”.

Além disso, Bolsonaro comparou os atos vistos neste domingo em Brasília ao mesmos “praticados pela esquerda em 2013 e 2017”.

Entretanto, os manifestantes, em 2013, protestavam contra o aumento de passagens, usando a expressão de ordem “o Gigante acordou”. Já em 2017, os protestos se davam contra as reformas do governo Temer. Em todas essas manifestações, havia aparato policial.

Nas manifestações deste domingo, o grupo radical pedia a prisão do presidente Lula, intervenção militar e a volta de Jair Bolsonaro ao poder.

Lula venceu as eleições brasileiras em 30 de outubro do ano passado, contudo, apoiadores do ex-presidente têm se mostrado inconformados com a vitória desde então, motivo esse que culminou no caos visto em Brasília, neste domingo.

Lula responsabiliza Bolsonaro sobre atos violentos em Brasília

No momento dos ataques em Brasília, Lula estava em Araraquara, interior de São Paulo, para acompanhar os estragos da chuva no município.

Em pronunciamento, o presidente do Brasil falou sobre o cenário de caos na capital do país e decretou intervenção federal no DF até o dia 31 de janeiro.

Durante seu discurso, Lula responsabilizou Bolsonaro sobre os ataques à Brasília, dizendo que o ex-mandatário brasileiro havia estimulado a invasão por meio das redes sociais.

“Esse genocida [Jair Bolsonaro], não só provocou isso, estimulou isso, como ainda estimula nas redes sociais de Miami, para onde ele fugiu”, disse Lula em Araraquara.

Veja o que disse Bolsonaro, em resposta à Lula, ao qual reconhece, pela primeira vez, ser o “atual chefe do executivo do Brasil”.