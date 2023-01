Goiânia divulga calendário de pagamento do IPTU e ITU 2023; veja datas

A Prefeitura de Goiânia divulgou, nesta segunda-feira (9/1), o calendário para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU) para moradores da capital. Entre as mudanças está a unificação da parcela única e a primeira parcela dos tributos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, o primeiro vencimento é no dia 20 de abril. Outra novidade é que, neste ano, o pagamento também poderá ser feito com cartões de débito ou crédito.

A secretaria ressalta que o pagamento à vista pode gerar 10% de desconto para o contribuinte. Já aqueles que optarem pelo parcelamento, poderão dividir em nove vezes os impostos e em até 12 vezes no cartão de crédito.

Calendário de pagamento do IPTU e ITU 2023

Confira o calendário com a uniformização dos pagamentos:

1ª parcela ou cota única – vencimento em 20 de abril

2ª parcela – vencimento em 22 de maio

3ª parcela – vencimento em 20 de junho

4ª parcela – vencimento em 20 de julho

5ª parcela – vencimento em 21 de agosto

6ª parcela – vencimento em 20 de setembro

7ª parcela – vencimento em 20 de outubro

8ª parcela – vencimento em 20 de novembro

9ª parcela – vencimento em 20 de dezembro

Próximos pagamentos

No último dia 31 de dezembro, o prefeito Rogério Cruz sancionou um projeto que altera o Código Tributário e a forma de cálculo do IPTU, que passa a ser corrigido pela inflação.

Desta forma, nos anos de 2023, 2024 e 2025, o IPTU do contribuinte não sofrerá reajuste, apenas a correção por meio da inflação. Neste ano, o índice inflacionário será de 5,90%.

Já em 2026, apenas os imóveis que abaixo do imposto devido, deverão ter acréscimo de até 5% , mais o índice inflacionário.