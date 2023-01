Goiás disponibiliza 270 vagas em presídios para detenção de extremistas

O Governo de Goiás disponibilizou 270 vagas em presídios estaduais para a detenção de extremistas que participaram de atos antidemocráticos no domingo (8/1), em Brasília. A decisão foi tomada após reunião de Ronaldo Caiado (UB) com parlamentares da base estadual e federal, no Palácio das Esmeraldas, nesta segunda (9).

Na ocasião, o chefe do executivo estadual garantiu que a inteligência das forças de segurança está em alerta para evitar a ocorrência de episódios extremistas em e destacou que Goiás foi “o primeiro a se posicionar” diante das cenas de barbárie na capital federal.

Caiado lamentou o rumo que tomou as manifestações após as eleições gerais de 2022. “O que as urnas definem deve ser respeitado por todos nós. […] É algo inimaginável, inaceitável, deprimente. Cenas que vão manchar muito a imagem do Brasil no exterior”, disse.

No total, 270 vagas estão à disposição do Poder Judiciário no Presídio Estadual de Águas Lindas de Goiás e na Central de Triagem, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. “Estes atos, enquadrados como terroristas, são capazes de levar os culpados à prisão por 15 anos. Então, acredito que as pessoas que estão financiando e orientando esses processos sofrerão consequências graves nos julgamentos que ocorrerão nos próximos meses”, declarou Caiado.

Reforço policial em Goiás

Os atos antidemocráticos realizados neste domingo (8) destruíram prédios públicos na capital federal e podem ter mais desdobramentos. Caiado garantiu que não aceitará atos de vandalismo ou criminalidade em Goiás que coloquem em risco o sistema democrático.

Por isso, foi determinado, como medida protetiva, o reforço na segurança de prédios públicos goianos, como o Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunais de Contas e Defensoria Pública.

O Estado também monitora, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos três rodovias que correm o risco de tentativa de bloqueio: