Ônibus que voltavam de atos antidemocráticos em Brasília são apreendidos em Goiás

Foram apreendidos até a manhã desta segunda-feira (9/1), em Goiás, dois ônibus que voltavam de atos antidemocráticos em Brasília. Um dos veículos foi parado em Morrinhos, no sul do estado, e outro em Hidrolândia, Região Metropolitana de Goiânia.

A primeira apreensão aconteceu na noite de domingo (8), em Morrinhos. No veículo estavam 29 pessoas, contando com o motorista, e todos foram levados para a sede da Polícia Federal em Goiânia. Eles foram ouvidos e liberados em seguida. O grupo saiu de Piraí do Sul, no Paraná.

O outro veículo foi parado em Hidrolândia na manhã desta segunda (9). No veículo estavam apenas dois motoristas, que foram levados pra a sede da Polícia Federal na capital goiana.

Na noite deste domingo (8), o ministro Alexandre de Moraes já havia determinado a apreensão e bloqueio de todos os ônibus que levaram ‘terroristas para o Distrito Federal’.

“Os proprietários deverão ser identificados e ouvidos em 48 horas, apresentando a relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do transporte, inclusive apresentando contratos escritos caso existam, meios de pagamento e quaisquer outras informações pertinentes”.

As empresas proprietárias dos veículos não foram identificadas à imprensa, por isso, não foi possível pedir um posicionamento sobre o caso.

Até o momento, o número de presos por participarem dos atos de vandalismo em Brasília já chegou a 1,2 mil, segundo informações do Ministério da Justiça.

Bloqueios em rodovias

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados bloqueios e interdições em algumas rodovias no Brasil nesta segunda (9). Em Goiás, não há registros, mas outros foram localizados no Pará, Mato Grosso e São Paulo. A maioria dos locais já foram liberados pela polícia.

Outros atos antidemocráticos foram convocados para esta segunda (9) em diversos estados, como Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Pará, Piauí, Minas Gerais, Amazonas, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.