Decoração de Natal do Parque Mutirama segue até 15 de janeiro

A decoração de Natal do Parque Mutirama será mantida pela prefeitura de Goiânia até o dia 15 de janeiro. Assim, o horário especial de funcionamento do local, das 16h às 22h, também será mantido. A entrada é gratuita.

O Parque Mutirama, com sua decoração de Natal, foi um dos pontos mais visitados da capital durante as festividades de final de ano, segundo a prefeitura de Goiânia. No local, a administração municipal instalou uma árvore de Natal automatizada de 36 metros de altura. Nela, as luzes piscam conforme o ritmo da música tocada. Além disso, possui um túnel de luzes, presépio e a Vila do Papai Noel. As árvores naturais e os brinquedos também foram decorados.

Mais sobre o Parque Mutirama

O Parque Mutirama é o único parque de diversões do Brasil onde não há necessidade de pagamento para desfrutar dos brinquedos. Dessa forma, hoje funciona com 24 equipamentos, com alguns tendo sido reformados nos últimos anos, como o Music Express, Tele Combate, mini carrossel e tobogã. Além dissom, de duas locomotivas – trenzinho, autorama, salão de festas, Splash, Praia Araguaia e o Cine 4D.

O Parque Mutirama foi fundado em 1969, após ser idealizado por Iris Rezende. Ele era prefeito de Goiânia durante a construção, mas teve seu mandato cassado neste mesmo ano pela Ditadura Militar. Assim, o centro de diversões foi inspirado nos parques da Disney, e seu nome é uma mistura dos nomes Mutirão (que eram muito realizados naquela época) e autorama.

Em 2017, um acidente que deixou 13 pessoas feridas fechou o local. O Parque Mutirama, depois de diversas obras, foi reaberto em junho de 2019, quando passou a ter entrada gratuita para todas as idades.