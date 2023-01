Edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia para 2023 é publicado

O edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura para 2023, da prefeitura de Goiânia, está com inscrições abertas até o dia 27 de fevereiro. Assim, devem ser feitas somente pela internet, pelo link: https://www.goiania.go.gov.br/secult/lei-incentivo/

Além disso, para aqueles que precisarem de acesso à internet e orientação quanto ao preenchimento do cadastro de inscrição, haverá atendimento presencial na sede da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), que está localizada no Parque Atheneu. Ademais, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, na Rua 3, no Centro. A pasta lembra que a orientação será somente para a inscrição. O candidato deve estar com o projeto pronto e toda a documentação, conforme exige o edital.

Mais sobre o edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura para 2023

No total, são R$ 4.001.000,00 (quatro milhões e um mil reais) disponíveis para subsidiar o edital. Dessa forma, ele aprovará propostas de caráter estritamente artístico-cultural, que tenham por objetivo promover a criação, produção e difusão artística e cultural, a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural, bem como o estímulo ao amplo conhecimento dos bens e valores culturais na capital. Assim, de acordo com o edital, podem se inscrever pessoa física, pessoa jurídica com fins lucrativos e sem fins lucrativos, e com atuação cultural comprovada.

“É mais do que fechar um ano com chave de ouro. Uma alegria para a cultura goianiense, uma alegria, enquanto prefeito, saber que todo esse valor vai financiar e subsidiar arte. Eu sei do talento da nossa gente, sei que aqui em Goiânia tem muitos artistas nos mais variados ramos da cultura. Portanto, inscrevam seus projetos e vamos aproveitar esse incentivo da melhor forma possível”, ressalta o prefeito Rogério Cruz.

Secretário municipal de Cultura, Zander Fábio destaca a democratização que o edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura para 2023 em Goiânia permite. “Pela primeira vez, são 35 dias para a inscrição. Nos preocupamos em dar mais prazo para aqueles que precisam elaborar projetos para se inscreverem”, diz.

Confira edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura para 2023