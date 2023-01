Em reunião com Lula, Daniel Vilela diz que Goiás está pronto para impedir ataques

Um dia após a depredação do Congresso Nacional do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, os governadores se reuniram com o presidente Lula para falar sobre a defesa da democracia e condenar a ruptura institucional no país.

O vice-governador Daniel Vilela participou da reunião representando o governador Ronaldo Caiado, que guarda repouso relativo após intervenção cirúrgica realizada no mês de dezembro.

“Reafirmamos o apoio à democracia brasileira e ao Estado Democrático de Direito em todas as manifestações. Os governadores, o presidente da República, a presidente do Supremo Tribunal Federal, e presidentes do Legislativo. Todos em um ato de desagravo dos Poderes, afrontados pelos atos de terrorismo e vandalismo que ocorreram no dia de ontem”, avaliou Daniel.

Forças policiais de Goiás estão de prontidão para impedir ataques

No domingo, após os ataques, o governador Ronaldo Caiado (UB), disponibilizou o envio de forças policiais para auxiliar na segurança no Distrito Federal.

“Ontem mesmo, determinou a todas as Forças de Segurança do estado que estivessem atentas, de prontidão e trabalhando de forma compartilhada com as Forças de Segurança nacional, para coibir qualquer atitude por parte destes vândalos”, reforçou.

Nesta segunda-feira (9), Governo de Goiás também disponibilizou 270 vagas em presídios estaduais para a detenção de extremistas que participaram de atos antidemocráticos em Brasília.

Defesa da democracia

Durante a reunião, o presidente da República assegurou que vai investigar quem foram os responsáveis por financiar os atos e que não vai permitir que a democracia “escape das nossas mãos”. “Não vamos ser autoritários com ninguém, mas não seremos mornos com ninguém. Vamos investigar e vamos chegar a quem financiou”, afirmou.

Após a reunião, o presidente e os governadores seguiram em caminhada do Palácio Planalto à sede do STF, em ato de solidariedade à Suprema Corte.

A ministra Rosa Weber assegurou que o plenário, principal alvo dos vândalos, será reconstruído. “Essa simbologia me entristeceu de uma maneira enorme, mas eu quero assegurar a todos que vamos reconstruí-lo e que no dia 1º de fevereiro daremos início ao ano judiciário”, assinalou a ministra.