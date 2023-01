Vândalos destruíram parte de acervo artístico e arquitetônico, em Brasília

Os ataques vistos em Brasília, neste domingo (8/1), trouxe um cenário de destruição no Palácio do Planalto, com parte do acervo artístico e arquitetônico totalmente vandalizados.

Todo o material ali guardado representa capítulos importantes da história nacional, mas foram totalmente desprezados por “patriotas” que dizem amar a nação.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Governo do Brasil, ainda não é possível estimar os prejuízos causados ao país. São pinturas, esculturas e peças de mobiliário que foram destruídas.

No entanto, uma avaliação preliminar feita no Planalto, na capital federal, mostra os estragos causados à peças icônicas do acervo nacional.

Veja algumas obras e objetos do acervo artístico nacional, destruídos por vândalos em Brasília

No andar térreo:

Obra “Bandeira do Brasil” , de Jorge Eduardo, de 1995 — a pintura, que reproduz a bandeira nacional hasteada em frente ao palácio e serviu de cenário para pronunciamentos dos presidentes da República, foi encontrada boiando sobre a água que inundou todo o andar, após vândalos abrirem os hidrantes ali instalados.

No 2º andar:

O corredor que dá acesso às salas dos ministérios que funcionam no Planalto foi brutalmente vandalizado. Há muitos quadros rasurados ou quebrados, especialmente fotografias. O estado de diversas obras não pôde ainda ser avaliado, pois é necessário aguardar a perícia e a limpeza dos espaços para só daí ter acesso às obras.

No 3º andar:

Obra “As mulatas”, de Di Cavalcanti — a principal peça do Salão Nobre do Palácio do Planalto foi encontrada com sete rasgos, de diferentes tamanho. A obra é uma das mais importantes da produção de Di Cavalcanti. Seu valor está estimado em R$ 8 milhões, mas peças desta magnitude costumam alcançar valores até 5 vezes maior em leilões.

Segundo o diretor de Curadoria dos Palácios Presidenciais, Rogério Carvalho, será possível recuperar a maioria das obras vandalizadas, mas acredita que será “muito difícil” restaurar o Relógio de Balthazar Martinot, presente dado pela Corte Francesa à Dom João VI.

Carvalho ainda disse que, o prejuízo causado ao acervo nacional “é incalculável”, por conta da história que representam. “Do ponto de vista artístico, o Planalto certamente reúne um dos mais importantes acervos do país, especialmente do Modernismo Brasileiro.”, ressalta.