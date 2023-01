Veja goianos que participaram da invasão ao Congresso Nacional, em Brasília

Os manifestantes goianos, que participaram da invasão ao Congresso Nacional, neste domingo (8/1), em Brasília, já começaram a ser identificados. Entre os muitos radicais que deixaram um cenário de destruição na capital do país, estão políticos, servidores públicos e policiais militares.

A identificação destes manifestantes só foi possível porque os mesmos postaram fotos e vídeos em redes sociais.

Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou, nesta segunda-feira (9), um canal para receber denúncias e informações sobre os ataques terroristas e de vândalos à sedes dos Três Poderes. As informações podem ser enviadas através do email [email protected].

Conheça os goianos participantes da invasão ao Congresso Nacional

Foram muitos os goianos que estiveram participando dos ataques em Brasília. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos 26 ônibus, com 950 bolsonaristas goianos foram identificados. Entre eles, está o vereador José Ruy (PTC), de Inhumas, região metropolitana de Goiânia. Em uma foto publicada nas redes sociais, ele aparece sobre a estrutura superior do Congresso Nacional, ao lado de outros homens, que não foram identificados.

O Portal Dia entrou em contato com a Câmara de Vereadores de Inhumas, mas até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno. Espaço segue aberto.

Outro político presente nas manifestações em Brasília foi o vice-prefeito de Porangatu, Marcilio Costa Pires, conhecido como Capitão Pires. O vice-prefeito publicou fotos em redes sociais com os dizeres “Tive que ver de perto. Basta o povo querer”.

Nossa equipe contatou a prefeitura de Porangatu para mais informações acerca da presença do vice-prefeito, em Brasília, mas, até o momento, não se manifestaram.

Além desses, uma servidora da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), participou dos atos na capital do país. Em imagens que circulam nas redes, ela aparece fotografando a Esplanada dos Ministérios por cima do teto do Congresso Nacional. Em outra imagem, ao lado de mulheres e crianças, ela diz: “terroristas em ação”.

Um policial militar, identificado como Silvério Santos, também participou dos ataques em Brasília. O mesmo postou fotos durante a invasão e convocou os seguidores para participar do ato. “Venha você também para Brasília fazer a sua parte, não seja omisso e covarde”, escreveu.