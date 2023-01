30 PMs de Goiás são convocados para reforçar segurança em Brasília

O Ministério da Justiça e Segurança Pública convocou 30 policiais militares (PMs) de Goiás para reforçar a segurança em Brasília, após os atos antidemocráticos registrados no último domingo (8) na sede dos Três Poderes. Mais sete estados também devem enviar forças policiais.

De acordo com o documento, que foi publicado nesta terça-feira (10) no Diário Oficial da União (DOU), a decisão foi tomada por causa do “grave comprometimento da ordem pública em Brasília”. Os militares devem ficar na capital federal até o dia 31 de janeiro.

Ataques em Brasília: Financiadores já foram identificados em 10 estados, diz Flávio Dino

Ainda não há informações sobre quando os policiais serão enviados, mas eles deverão ficar aos comandos da Força Nacional, que determinará as ações de cada um.

O reforço goiano na segurança do Distrito Federal (DF) havia sido disponibilizado no dia do ato antidemocrático, pelo governador Ronaldo Caiado (UB).

Nota da Polícia Militar:

A PMGO, por determinação do Governador de Goiás, em atendimento ao pedido do Ministério da Justiça está mobilizando 30 policiais militares para a Força Nacional. As atividades a serem exercidas serão definidas a critério do comando da Força Nacional. O prazo de mobilização do efetivo obedece ao estipulado na portaria.

Além do reforço da segurança em Brasília, Caiado também toma medidas em Goiás

Na última segunda-feira (9), Ronaldo Caiado iniciou uma operação protetiva em Goiás, reforçando a segurança de prédios públicos goianos, como o Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunais de Contas e Defensoria Pública. Além disso, também houve o reforço em rodovias do estado.

Também para auxiliar na operação contra os atos antidemocráticos, Goiás também disponibilizou 270 vagas no Presídio Estadual de Águas Lindas de Goiás e na Central de Triagem, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, para detenção de extremistas que participaram dos atos em Brasília.

