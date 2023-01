Cine Cultura passa a exibir curtas goianos antes das sessões

Os cinéfilos de plantão vão contar com duas novidades no Cine Cultura, no Centro de Goiânia, a partir desta quinta-feira (12/1). Assim, junto da estreia semanal, será inaugurado o projeto Curta Goiás, em que curtas-metragens goianos serão exibidos antes de longas em cartaz. Dessa forma, o público cativo da casa pagará por um filme em determinada sessão e assistirá a dois. O primeiro curta será Carrossel (2013, 3 minutos, livre), de Rafael de Oliveira, exibido até 18 de janeiro como abertura para o campeão de bilheteria Aftersun, na sessão das 20h.

A estreia na programação do Cine Cultura será na sessão das 18h30. Dessa maneira, será exibido o documentário Me chama que eu vou, de Joana Mariani, dedicado à vida e carreira de Sidney Magal. A narrativa perpassa pelos momentos mais significativos da vida do cantor, dançarino, ator e dublador que se tornou um ícone da música popular brasileira.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação completa do Cine Cultura de 12 a 18 de janeiro

14h30 – Bem vindo a Bordo (16 anos)

16h45 – Nossa Senhora do Nilo (14 anos)

18h30 – Me Chama Que eu Vou (10 anos)

20h – Aftersun (14 anos) + curta-metragem de abertura (Curta Goiás): Carrossel (3 min, livre)