Homem que matou Luana Marcelo confessa assassinato de Thaís Lara, em Goiânia

O ajudante de pedreiro Reidimar da Silva, de 31 anos, assassino confesso de Luana Marcelo, de 12 anos, também confessou o assassinato de outra adolescente, Thais Lara, de 13 anos. O crime aconteceu em 2019.

Equipes da Polícia Técnico-Científica fazem buscas pelo corpo da adolescente na manhã desta quarta-feira (11/1), na casa onde o suspeito morava à época do desaparecimento dela. O suspeito também teria indicado à polícia onde enterrou o corpo da estudante.

Thaís Lara desapareceu no dia 28 de agosto de 2019, após sair de casa para ir a uma feira. Por causa das semelhanças com o caso de Luana Marcelo, a polícia decidiu reabrir o de Thaís Lara.

Questionado sobre o sumiço de Thaís Lara, Reidimar sempre negou envolvimento, mas acabou confessando o crime nesta semana. À época do crime, ele morava na mesma rua da casa da adolescente, no Setor Madre Germana 2.

Desde a confissão do assassinato de Luana Marcelo, Reidimar segue preso e já foi denunciado pelo Ministério Público.

Semelhanças do caso Luana Marcelo e Thaís Lara

Thaís Lara, sumiu em 2019 e tinha 13 anos na época. Ela morava no mesmo bairro onde Luana sumiu, no Madre Germana 2. Outra semelhança entre os desaparecimentos é que as duas não tinham hábito de sair de casa sem avisar e eram ligadas à família.

As duas adolescente sumiram após saírem sozinhas no bairro onde moravam. Outro detalhe é que Reidimar também era vizinho de Thaís, assim como de Luana. Em 2019, quando a menina desapareceu, ele estava em liberdade condicional depois que saiu da prisão por estupro.