Polícia encontra ossada na casa de homem que confessou ter matado Thaís Lara

As forças policiais de Goiás encontraram uma ossada na casa onde morou o auxiliar de pedreiro, Reidimar Silva, que confessou ter matado a adolescente Thaís Lara. As buscas foram realizadas na manhã desta quarta-feira (11/1), no setor Madre Germana II, em Goiânia.

De acordo com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a confissão sobre o crime foi feita ao diretor da Central de Triagem no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, o policial penal Irleone Rodrigues de Oliveira, de maneira espontânea.

Reidimar Silva, de 31 anos, pediu uma bíblia para confessar os pecados e acabou dando detalhes de como matou a adolescente Thaís Lara. Em depoimento, ele disse que matou a adolescente por enforcamento, queimou o corpo e jogou em uma cisterna. Entretanto, ele negou que tenha estuprado a vítima.

Agora, a ossada encontrada será encaminhada para a Polícia Científica para a identificação a fim de revelar se é ou não o corpo de Thaís Lara.

Caso Thaís Lara

A investigação do desaparecimento de Thaís foi reaberta após o assassinato de Luana Marcelo, que foi encontrada na casa de Reidimar Silva. Com as semelhanças entre os casos, a polícia suspeitou que o homem poderia também ser o responsável pelo sumiço da menina.

Luana Marcelo, de 12 anos, desapareceu quando voltava para casa após ir à padaria. O homem enganou a menina dizendo que devia dinheiro aos pais dela e a fez entrar no carro. Ele então a levou para a sua residência, onde a matou asfixiada e estuprou. O corpo foi queimado e enterrado no quintal.

No caso de Thaís, ela sumiu depois que foi a uma feira, também próximo de casa. Assim como Luana, ela era apegada a família e não saía de casa sem avisar.

Reidimar, que segue preso, é autor confesso dos dois assassinatos. O caso Thaís Lara ainda segue em apuração para descoberta de mais detalhes.