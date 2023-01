Vila Cultural Cora Coralina recebe exposições do Claque Retomada Cultural

A Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia, recebe, a partir desta quinta-feira (12/1), uma série de exposições de artistas contemplados pelo Projeto Claque Retomada Cultural. Assim, as exposições ficam na Vila Cultural até o dia 31 de janeiro. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

Os artistas expositores foram selecionados via edital público. Desse modo, as obras selecionadas pelo Claque vão ocupar a Grande Sala da Vila Cultural Cora Coralina . As mostras selecionadas são “Artes visuais e técnicas com interação tecnológica no contexto contemporâneo”, de Glaucon Jhony. e “Tintas que retratam o Cerrado”, de Mari Souz. Além disso, “Sonhos, santos, Orixás e sensações”, de Lina Ferreira, e “Pop art – uma releitura de ícones goianos”, de Victor Queiroz.

Ademais, “Como eu te vejo, como você me vê”, de Iasmim Kudo, “Fuga”, de Deusmar Rodrigues”, e “A arte pulsante da periferia”, de Allan Douglas. Também “Art Decó: Olhares”, de Nelson Santos, “Totem da Cultura”, Sérgio Jorge, e “Pra ver as cores é preciso enxergar o cerrado com outros olhos – Flores do Cerrado”, de Solange de Souza. E ainda “Universos Imaginários”, de Franklyn Rodrigues e “Exposição de Colagem”, de GGeo Moura.

O projeto

O Claque – Retomada Cultural é um projeto voltado para o fomento do cenário artístico em Goiás. Dessa maneira, serão realizadas apresentações em oito cidades do Estado. Em Goiânia, as apresentações vão até janeiro de 2023. Além disso, acontecem em Rio Verde, Luziânia, Jaraguá, Posse, São Miguel do Araguaia, bem como Itumbiara e cidade de Goiás.

O Claque contempla os gêneros artísticos de música, artes cênicas (teatro, dança e circo), audiovisual, artes visuais e literatura. O projeto é uma iniciativa do Sesc Goiás e do Governo de Goiás.

Serviço: Exposições Simultâneas – Claque Retomada Cultural | Vila Cultural Cora Coralina

Quando: 12/01/2023

Período de Visitação: até 31/01/2023

Horário: das 9h às 17h

Onde: Grande Sala da Vila Cultural Cora Coralina – Rua 3 – Centro