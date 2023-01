Abatedouro clandestino de cavalos é alvo de busca e apreensão em Hidrolândia

Um abatedouro clandestino de cavalos que funcionava em Hidrolândia, Região Metropolitana de Goiânia, foi alvo de uma operação de busca e apreensão das Polícias Civil e Militar, nesta quarta-feira (11/1).

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no abatedouro, que fica na zona urbana, e também na casa do suspeito, em Aparecida de Goiânia. O autor foi identificado pela polícia.

De acordo com o delegado Sérgio Henrique, o local já estava sendo investigado há cerca de seis meses e o responsável já teria sido preso pelos mesmos crimes, entretanto, não havia sido flagrado comercializando a carne.

Abatedouro clandestino de cavalos

No abatedouro, a polícia encontrou um cavalo recém-abatido parcialmente sem o couro, com a face, patas e vísceras expostas. Também foram encontradas máquinas de moer carne e de fazer linguiça.

Além disso, no local um outro cavalo adulto estava pronto para o abate e um terceiro animal foi encontrado em condições de maus tratos, magro, sem acesso a água e amarrado de forma que dificultava a sua alimentação.

Já na casa do investigado, em Aparecida, foram encontrados cerca de 80 kg de carne suína que era misturada à carne de cavalo para disfarçar o sabor.

Segundo a corporação, também havia anotações de contabilidade do grupo criminoso, sendo possível identificar possíveis compradores. Entre eles estão restaurantes e outros estabelecimentos comerciais.

Crimes

O responsável foi identificado, teve o carro, documentos e celular apreendidos, bem como todos os produtos encontrados no local. Ele responderá por maus tratos a animais com morte do animal, crime de construção de estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização legal.

De acordo com a PCGO, ele também será responsabilizado por vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo.

Caso ele seja condenado, as penas somadas podem chegar a mais de 10 anos de prisão.