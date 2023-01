Goiânia abre pré-matrícula para novos alunos de Cmeis e CEIS; veja como fazer

A Prefeitura de Goiânia abre, a partir desta quinta-feira (12/1), o período de pré-matrícula para novos alunos da Educação Infantil. As vagas são para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS) e Centros de Educação Infantil (CEIS).

A pré-matrícula é uma solicitação de vaga na instituição de preferência dos pais e responsáveis. Para fazer a matrícula é preciso que a criança esteja dentro da faixa etária permitida, além disso, é necessário que os responsáveis tenham feito o cadastro antecipado da criança.

Neste ano, a educação de Goiânia está com 25.067 vagas para novos alunos, sendo que 14.976 são para Educação infantil e 10.091 para estudantes do ensino fundamental.

As vagas disponibilizadas para Cmeis e CEIs são preenchidas seguindo os seguintes critérios: 50% são destinadas a beneficiários de programas sociais e/ou mãe trabalhadora, sendo essas prioritárias, inclusive nas listas de espera das unidades educacionais; 50% são destinadas à sociedade geral.

Saiba como fazer pré-matrícula para novos alunos de Cmeis e CEIS

Para fazer a pré-matrícula é preciso acessar o “e-matrícula”, através do site da Prefeitura ou da Secretaria Municipal de Educação (SME). Entretanto, é preciso que tenha sido feito o cadastro antecipado.

Os pais os responsáveis devem, ainda, apresentar o CPF do candidato, número do NIS, nome completo do candidato e responsável, data de nascimento e três números de telefone com DDD 62.

Economia: Goiânia divulga calendário de pagamento do IPTU e ITU 2023; veja datas

Caso haja necessidade de mudança de instituição de ensino, os responsáveis devem preencher um formulário de cancelamento da vaga e, posteriormente, solicitar uma vaga em outra unidade. Pois não há opção de transferência de unidade.

Para mais informações ou validação de cadastros antecipados, basta entrar em contato com uma das Coordenadorias Regionais de Educação:

CRE Brasil Di Ramos Caiado – Endereço: Rua Prof. Lázaro Costa, Q.167, Lt.10 – Cidade Jardim CEP: 74415-420/ Contatos: 3558-5681/5684;

– Endereço: Rua Prof. Lázaro Costa, Q.167, Lt.10 – Cidade Jardim CEP: 74415-420/ Contatos: 3558-5681/5684; CRE Central – Endereço: Rua 243, Q.77, Lts.26-29 – St. Leste Universitário – CEP:74603-200/ Contatos: 3524-1729 / 1730;

– Endereço: Rua 243, Q.77, Lts.26-29 – St. Leste Universitário – CEP:74603-200/ Contatos: 3524-1729 / 1730; CRE Jarbas Jayme – Endereço: R. C-75, St. Sudoeste CEP:74303-020/ Contatos: 3524-1720/1722;

– Endereço: R. C-75, St. Sudoeste CEP:74303-020/ Contatos: 3524-1720/1722; CRE Maria Helena Batista Bretas – Endereço: Av. Goiás Norte, Q. 68, Lt.01 – Setor Urias Magalhães – CEP:74565-250/ Contatos: 3524-2490/2491

– Endereço: Av. Goiás Norte, Q. 68, Lt.01 – Setor Urias Magalhães – CEP:74565-250/ Contatos: 3524-2490/2491 CRE Maria Thomé Neto – Endereço: R. C-165, Qd.588, Bairro Nova Suíça – CEP:74275-170. Contatos: 3524-5622/5636.

Leia também: