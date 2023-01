Inca prevê que Brasil deve registrar 44 mil casos de câncer colorretal por ano

Uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta que 44 mil novos casos de câncer de intestino, ou câncer colorretal podem surgir por ano, no Brasil. Deste total, 70% devem se concentrar nas regiões Sul e Sudeste.

De acordo com o cirurgião oncológico Rubens Kesley, coordenador do Grupo de Câncer Colorretal do Inca, esse tipo de câncer é bastante prevalente, perdendo apenas para o de mama e de próstata.

Kesley ainda ressalta que países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, tendem a apresentar maior número de novos casos desse tipo de câncer a cada ano. Estima-se que, no país norte-americano, com população de cerca de 300 milhões de habitantes, surja 150 mil novos casos da doença por ano.

Como o Brasil tem melhorado, progressivamente, sua condição socioeconômica, a perspectiva é de que os casos aumentem. Há cinco anos, por exemplo, o país apresentava 25 mil novos casos de câncer colorretal, por ano. “Hoje, são 44 mil e aumentando. E vai subir bastante a incidência”, explica Kesley.

Fatores que podem levar ao câncer colorretal

Dentre os fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver câncer colorretal, está a alimentação pobre em fibras. De acordo com Kesley, a falta de fibras no intestino está intimamente relacionada ao aumento do número de casos de câncer. Uma das justificativas é a melhora na condição socioeconômica de um país que leva as pessoas a comerem mais alimentos industrializados e ultraprocessados, deixando de comer alimentos com fibras.

“A fibra é como se fosse um varredor. Quando você deixa de usar a vassourinha, o lixo vai se acumulando. Então, a falta de alimentos ricos em fibras faz com que aumente muito a incidência”, pontua o cirurgião.

A carne vermelha, com muita gordura, também pode desenvolver a doença, porque ela é rica em hidrocarbonetos, que são muito cancerígenas. Outras coisas que favorecem o surgimento de câncer do intestino são tabagismo, sedentarismo, etilismo, obesidade, principalmente na barriga.

Saúde bucal é outro cuidado que se deve ter. Há uma bactéria na boca que favorece o desenvolvimento da doença. Pesquisas da Escola de Odontologia de Columbia, em Nova York, mostra como uma das bactérias da boca, podem acelerar o crescimento desse tipo de câncer. “Essa bactéria se associa a uma incidência altíssima de câncer colorretal”, ressalta Kesley.

Estágio avançado

Além disso, o médico conta que a maioria dos pacientes são diagnosticados com o câncer em estágio avançado, como ocorreu com os jogadores de futebol Pelé e Roberto Dinamite. “Normalmente, esse estágio avançado é fator determinante da gravidade do câncer”. Ou seja, o estágio da doença é que determina o prognóstico.

Por outro lado, Kesley destaca a grande evolução no tratamento, nos últimos anos. Atualmente, mesmo em estágio avançado, existe possibilidade de sobrevida. Do total de doentes com câncer colorretal, 20% sobrevivem, 80% morrem. “Vale a pena o paciente correr atrás porque, mesmo que o estágio seja muito avançado, ele pode ser curado”.

Contudo, a chance é menor. A cada cinco pacientes com o câncer em estágio avançado, apenas um sobrevive. “Mas há chance. Se a gente consegue salvar um em cinco, é um grande avanço”, afirmou Kesley.