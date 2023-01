Prefeitura de Goiânia abre inscrições para o programa Vida Ativa

Realizado pela prefeitura de Goiânia, as inscrições para o programa Vida Ativa, que oferece atividades esportivas gratuitas em 20 pontos da capital, estão abertas. Assim, tem diversas opções de aula, realizadas nos três turnos, destinadas à promoção da integração social e bem-estar da comunidade. As atividades começam a partir da próxima segunda-feira (16/1).

As inscrições para o programa Vida Ativa, em Goiânia, são realizadas diretamente com o professor responsável por cada aula. Além disso, podem ser realizadas por telefone, no Departamento de Lazer da Agetul, por meio do número (62) 3524-1180. Também é possível preencher o questionário disponibilizado on-line neste link. Dessa forma, para se inscrever, é preciso apresentar documento de identidade e atestado de aptidão física. Podem participar jovens, adultos e idosos.

O Programa foi implantado em associações de bairros, locais de ações comunitárias, clubes, bem como em ações intersetoriais, integração e parcerias entre órgãos/entidades governamentais e privadas.

Atividades oferecidas no programa Vida Ativa

As atividades oferecidas pelo Vida Ativa são ginástica localizada, atividade funcional, alongamento e aferição de pressão arterial. Além disso, controle de glicemia, hidroginástica, natação, orientação aos caminhantes, ritmos e trabalhos manuais, bem como ginástica cerebral.

O programa acontece em diversos pontos de Goiânia. Desse modo, será realizado no Clube do Povo, na Região Noroeste, e no Bosque Bougainville. Ademais, no Parque das Laranjeiras, Associação de Moradores do Conjunto Riviera, CRAS – Vila Canaã e Clube Morada Nova. Também no Parque Lago das Rosas, na Vila Nova, no Paço Municipal, no Parque Flamboyant e no Centro Comunitário João XXIII

Além disso, acontecerá no Crimeia Leste, Setor Pedro Ludovico, Vila Redenção, Campo de Futebol da Vila Redenção, Parque Vaca Brava, bem como na Associação de Idosos do Bairro Feliz, Cenarte Rhema – Vila Nova e Bosque dos Buritis