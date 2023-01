Artista goiano participa de residência artística em comunidade em Niterói

O artista goiano Diogo Rustoff foi selecionado pela plataforma de cartazes urbanos, a Lambes Brasil, para participar de uma residência artística que acontece entre os dias 15 e 22 de janeiro, no Morro do Palácio, em Niterói (RJ). Assim, é um dos seis artistas escolhidos dentre centenas, de todo território nacional. Além disso, ele deve representar a região Centro-Oeste do Brasil no projeto que se chama Cuíca.

A Residência Cuíca tem o objetivo de ampliar a investigação e debate de artistas. Dessa forma, durante uma semana, estarão em contato direto com a comunidade do Morro do Palácio. “Essa vivência e contato com os moradores faz com que os artistas tenham um campo vasto de materiais e inspirações para suas criações artísticas”, diz o idealizador da Lambes Brasil e produtor da Residência Artística Cuíca, Alberto Pereira.

Alberto também ressalta a importância da troca com as pessoas da comunidade. “Conhecer histórias, pessoas que compõem e enriquecem o bairro e exercitar a troca é construir um pouco de quem você é neste espaço e levar consigo uma cartografia afetiva desse lugar para a sua morada”, completa.

De acordo com o artista goiano Diogo Rustoff, a residência no Morro do Palácio será enriquecedora, pois é uma realidade bem diferente do que estou acostumado aqui em Goiânia. “Tanto o aspecto geográfico, o demográfico e a própria cultura da região são fatores que só tendem a ampliar minha visão de mundo”, afirma Diogo Rustoff.

Mas afinal, o que é lambe-lambe?

A técnica do lambe-lambe é uma expressão artística que utiliza o papel como principal mídia de criação. Posteriormente, aplica a produção artística em muros e superfícies, principalmente em ambientes urbanos.

Em Goiânia, o próprio artista Diogo Rustoff e o também artista Marcelo Maróstica, fomentam a cultura da arte de colar papel através do Festival Lambesgóia. Em 2022, o evento teve recordes de adesão com a participação de mais de 90 artistas, de 16 países. Dessa maneira, espalhou murais individuais e coletivos pela capital goiana. Ademais, aconteceu a Primeira Mostra Coletiva Lambes Brasil, que aconteceu na Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia.

A Lambes Brasil

A Lambes Brasil é uma plataforma de fomento e valorização do lambe-lambe no contexto da Arte Pública Brasileira. Desse modo, é focada em fortalecer o cenário aos artistas e produtores. O objetivo é gerar reconhecimento da técnica e prática artística perante o público, entidades culturais, demais artistas e linguagens artísticas.

Desde 2016, a rede que conta com os artistas Alberto Pereira, do Rio de Janeiro; Bruna Alcantara, do Paraná; Mila Serejo, do Rio Grande do Norte e Tacio Russo, de Pernambuco, produziu eventos na Argentina, Brasil, Egito, Líbano. Além disso, auxiliou iniciativas independentes em Goiânia, Manaus (AM), Macaíba (RN), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).