Gêmeas siamesas seguem internadas em estado grave em Goiânia, diz boletim

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, divulgou, nesta sexta-feira (13/1), que as gêmeas siamesas Valentina e Eloá, de 3 anos, seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade, em estado grave.

De acordo com o boletim, elas respiram com ajuda de aparelhos e estão sedadas, fazendo uso de medicação para aliviar a dor.

A cirurgia durou mais de 15 horas, onde foi feita a separação do fígado, intestino, sistema urinário, bexiga e parte óssea, além da reconstrução da genitália, abdômen e pele.

As irmãs nasceram em Guararema (SP), mas hoje a família mora em Morrinhos, sul de Goiás, justamente para estar mais próximas do Hecad, que é um dos poucos hospitais do país que realiza o procedimento de separação.

De 2021 para cá, as irmãs siamesas já se submeteram à vários procedimentos. Inclusive, receberam colocação de expansores, uma espécie de tecido que estimula o crescimento da pele.

Quadro de saúde das gêmeas siamesas está dentro do esperado para o pós-operatório, disse o médico

Conforme afirmou o médico que acompanha o caso, Dr. Zacharias Calil, quadro de saúde das crianças está dentro do esperado para o delicado pós-operatório. “A cirurgia de separação das gêmeas siamesas Valentina e Eloá foi um sucesso”, disse.

Contudo, por as crianças estarem ligadas pela bacia, configurou um caso de gêmeas isquiópagas, classificado como um dos mais complexos da cirurgia pediátrica.

“Quadro é grave pela complexidade do procedimento realizado, agora seguem em processo de recuperação cirúrgica”, disse o boletim do Hecad.

Vale destacar que a cirurgia foi a primeira deste perfil no Hecad, que é referência nacional em atendimento pediátrico.