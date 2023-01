Goiânia prepara convocação de quase 2,5 mil aprovados em concurso público

A Secretaria Municipal de Administração (Semad) está preparando, para os próximos dias, a convocação de quase 2,5 mil aprovados no último concurso público. O objetivo é atender as áreas de saúde, educação, assistência social, esportes e infraestrutura.

Para alguns cargos já serão convocados os aprovados no cadastro de reserva do certame. Segundo o secretário de Administração, Denes Pereira, o crescimento da cidade criou nova demanda de profissionais.

“Ficamos 10 anos sem um concurso de grande porte, Goiânia cresceu em população, número de obras, prédios públicos, e aumentou a necessidade de oferta de serviços. Por isso, a necessidade de repor nosso quadro de servidores”, afirma o titular da Semad.

Os novos chamamentos podem ocorrer dentro do prazo estabelecido pelos concursos, sendo de dois anos, podendo ser prorrogados por mais dois, conforme necessidade da administração municipal.

Convocação de aprovados no concurso público de Goiânia

A área com o maior número de profissionais que serão chamados nesta primeira convocação é a saúde, com 1.395 aprovados. Dentre eles, 378 técnicos, 376 agentes de saúde, 189 auxiliares e 184 médicos.

Para a educação, serão 715 novos servidores, 600 para a área administrativa e 115 professores, a maioria pedagogos, 100, e das áreas de arte, libras e educação física.

Na assistência social, serão 259 profissionais, entre eles, 60 assistentes sociais, 60 psicólogos e 133 educadores sociais.

Já na Secretaria de Infraestrutura serrão chamados 58 para, sendo 41 engenheiros civis, 7 engenheiros elétricos e seis arquitetos, além de outros 19 profissionais destas áreas espalhados por outras secretarias.

No esporte, serão chamados 40 profissionais de educação física, analistas de cultura e desporto com atuação na Secretaria Municipal dos Esportes (Smesp) em projetos e atividades do órgão.