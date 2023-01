Moraes abre inquérito contra governador afastado e ex-secretário do DF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, abriu um inquérito contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e seu ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres. A medida foi assinada na noite desta quinta-feira (12/1).

O objetivo da ação é apurar a conduta de ambos durante os atos de vandalismo registrados na sede do Três Poderes, em Brasília, no último domingo (8). A determinação foi um atendimento a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com a medida, também serão alvos da investigação o ex-secretário interino de Segurança Pública do DF, Fernando de Sousa Oliveira, e o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, que já está preso por ordem do ministro.

Moraes aponta omissão do governador afastado do DF

Na decisão, Moraes elencou alguns indícios que apontam possível omissão e conivência do governador e seus auxiliares em facilitar os crimes cometidos em Brasília. Entre eles está um áudio de Fernando Oliveira, que comandava a SSP-DF no dia do atentado, orientando os manifestantes sobre como seria feita a escolta deles até o centro da cidade.

Outro fator é que o titular da SSP-DF, Anderson Torres, teria exonerado toda cúpula de segurança e viajado para os Estados Unidos, dias antes dos ataques. Além disso, o ministro também ressaltou que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) alertou sobre os riscos de atos violentos ainda no sábado (7).

O ministro argumentou que as ações de Ibaneis, juntamente com outras pessoas, devem ser investigadas no Supremo, onde não têm foro privilegiado, como acontece no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, houve crimes praticados na sede do STF, o que atrai também a competência do tribunal.