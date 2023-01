Primeira loja da Starbucks em Goiânia será aberta em 2023

A Starbucks, a maior cadeia de cafeterias do mundo, terá sua primeira loja em Goiânia ainda em 2023. Assim, ficará no Flamboyant Shopping. A informação foi confirmada pela assessoria do centro de compras.

A primeira loja da Starbucks em Goiânia terá um espaço de 400 m², no piso 1 do Flamboyant Shopping. A inauguração está prevista para o segundo trimestre de 2023, mas ainda sem uma data confirmada.

Mais sobre a Starbucks

A primeira Starbucks foi inaugurada em 1971, em Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Apesar de estreita, já naquela época, a cafeteria já oferecia alguns dos melhores cafés em grão recém-torrados do mundo. Atualmente, são mais de 30 mil lojas espalhadas pelo mundo.

De acordo com o site da multinacional, o nome Starbucks é inspirado em Moby Dick. Assim, ele evoca o romance de alto mar e a tradição marítima dos primeiros comerciantes de café.

Outro fato importante é a entrada do atual presidente e CEO da Starbucks, Howard Schultz, na empresa. Ele foi fundamental para sua expansão e crescimento da marca. Afinal, foi dele a visão de trazer a tradição dos cafés italianos de volta aos Estados Unidos. Schultz compra a empresa com a ajuda de investidores italianos em 1987.

No Brasil, a Starbucks já completou 17 anos. A primeira loja foi aberta no shopping Morumbi, em São Paulo. A cafeteria fez adaptações no cardápio para agradar o paladar do público nacional. Por exemplo, é possível encontrar pão de queijo e coxinha nas lojas da marca. Além disso, as lojas também contam com produtos licenciados, como canecas e outros objetos.