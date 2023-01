Wolmir Amado, ex-candidato ao governo de Goiás, sofre acidente e quebra braços no RS

O ex-candidato ao governo de Goiás e ex-reitor da PUC, Wolmir Amado (PT), precisou passar por exames em uma clínica de imagem em Goiânia, nesta quinta-feira (12), após sofrer um acidente no Rio Grande do Sul. Ele quebrou os dois braços e levou nove pontos na cabeça.

De acordo com a assessoria de imprensa, o acidente aconteceu no último domingo (8), enquanto Wolmir visitava o Rio Espraiado, em Paim Filho, cidade Natal do professor.

Informações apontam que o ex-reitor da Pontifícia Universidade católica de Goiás escorregou enquanto passava por uma região de pedra com lodo, momento que teve cortes na cabeça e quebrou os braços.

“Wolmir escorregou com um dos pés e, quando ia cair de costas, esticou os braços e o corpo se curvou pra frente. Mesmo colocando o braço para se proteger, acabou caindo, batendo a cabeça, fazendo um corte profundo e quebrando os dois braços”, informou a assessoria do ex-candidato.

“O rio estava bastante raso, cerca de 30 centímetros e Wolmir Amado estava com calçado antiderrapante”, completou.

Após o acidente, Wolmir foi socorrido e levado para hospitais na região, onde levou pontos na cabeça e foram diagnosticadas as fraturas. Por causa do acidente, o ex-candidato retornou para Goiânia, onde fez consultas e exames.

Wolmir Amado, ex-candidato ao governo de Goiás, deve passar por cirurgias

O ex-candidato ao governo de Goiás chegou em Goiânia na quarta-feira (11) e na quinta (12), passou por exames que detectaram uma lesão periférica na cabeça, porém sem gravidade.

Além disso, ele deve passar duas cirurgias, uma nesta sexta (13) e outra sábado (14), ambas nos braços. Após os procedimentos, Wolmir deve continuar com os braços imobilizados por cerca de um mês. A previsão é que ele receba alta no domingo.

“Família e amigos de Wolmir Amado agradeceram o apoio e as orações das pessoas com quem cruzaram o caminho durante este momento de susto. Felizmente, apesar da gravidade dos ferimentos, Wolmir Amado esteve consciente o tempo todo.”, informou a assessoria.